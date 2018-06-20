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مفوض حقوق الإنسان: كان على أمريكا تعزيز مشاركتها وليس الانسحاب

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:00 ص
مفوض حقوق الإنسان: كان على أمريكا تعزيز مشاركتها وليس الانسحاب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان
جنيف (رويترز)
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عبر مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، الثلاثاء عن استيائه من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قائلا إنه كان على واشنطن بدلا من ذلك أن تعزز مشاركتها بالنظر إلى عدد الانتهاكات على مستوى العالم.

وقال الأمير زيد فى تغريدة على تويتر إن القرار الذى أعلنته فى وقت سابق السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكى هيلى "نبأ مخيب للآمال وليس مفاجئا حقا"، مضيفا أنه "بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان فى عالم اليوم فإن الولايات المتحدة كان عليها أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب".

ودعا الأمير زيد فى آخر خطاب له أمام المجلس المكون من 47 دولة أمس الاثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء السياسة "غير المناسبة" المتعلقة بفصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين الذين لا يحملون وثائق عند الحدود المكسيك لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة.

 


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