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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:40 م
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مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و455 سائحا لزيارة المناطق الأثرية والسياحية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:55 م
مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و455 سائحا لزيارة المناطق الأثرية والسياحية فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 144 رحلة دولية وداخلية لشركة مصر للطيران والشركات العاملة بالمطار وعلى متنها 4 آلاف و455 سائحا من عدة جنسيات أجنبية وعربية.
 
 
وضمت الأفواج السياحية مجموعات من أمريكا وبريطانيا وروسيا والمانيا وكرواتيا وفرنسا والصين وإندونيسيا واليابان وتايوان وبلجيكا وفنلندا وكرواتيا والإمارات والكويت والسعودية والبحرين والعراق والمغرب. 
 
 
وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم، بينما قامت ادارة قوات الامن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 
 
 
 
 

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