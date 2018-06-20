مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين فى حريق عقار الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، أن الحريق الذى اندلع بعقار سكنى فى إحدى الشقق بمنطقة الهرم ، نتج عنه مصرع طفلة، وإصابة 3 آخرين بحروق واختناق نتيجة لأدخنة الكثيفة جراء الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى، قبل وصول سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق، تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء العقار.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقتين سكنيتين بالهرم ، وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.