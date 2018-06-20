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مصدر أمنى: اعتقال عصابة خطف مكونة من 4 أشخاص وتحرير مختطف وسط كركوك

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:26 م
مصدر أمنى: اعتقال عصابة خطف مكونة من 4 أشخاص وتحرير مختطف وسط كركوك الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، اعتقال عصابة خطف مكونة من أربعة أشخاص وتحرير مختطف بعملية أمنية وسط المحافظة.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "قوة من شرطة كركوك تمكنت مساء اليوم، بعملية أمنية من اعتقال أربعة أشخاص يشكلون عصابة تمارس الخطف فى منزل بمنطقة حى تبة، وسط المحافظة، وتحرير مختطف بحوزتهم كان قد اختطف قبل أيام"، موضحًا أن "القوة عثرت بحوزتهم على عدد من المسدسات وكمية من المخدرات".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "العملية نفذت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم وتسليمهم إلى مركز شرطة رحيماوة تمهيدًا لإجراء التحقيقات وتقديمهم للقضاء".

يذكر أن محافظة كركوك تشهد بين الحين والآخر، حالات اختطاف فى مختلف المناطق، بينما تعلن القوات الأمنية باستمرار عن تحرير مخطوفين واعتقال خاطفيهم.

 

 


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