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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:32 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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عاودت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال شهود عيان إن اقتحامات اليوم جرت وسط محاولات متكررة لتدنيس حرمة ومكانة المسجد من قِبل المستوطنين، وإن عددًا من المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية شملت البكاء على جدران الأقصى، فى حين أبعدت قوات الاحتلال حراس المسجد عن محيط المستوطنين.

من ناحية أخرى، نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلى حاجزا لتفتيش المركبات قرب مسجد الفاتح فى حى رأس العامود فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقال شهود عيان أن عناصر الاحتلال أوقفت عددا كبيرا من مركبات المواطنين، وفتشتها.

 


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