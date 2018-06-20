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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:55 ص
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مرور الجيزة يرفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات موسعة بالشوارع

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:25 ص
مرور الجيزة يرفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات موسعة بالشوارع رفع سيارة متروكة فى الشارع-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 11 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 

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