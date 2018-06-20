مباحث الزقازيق تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بالشرقية، اليوم، القبض علي عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات من المواطنين، وتم ضبط 3 سيارات، وإخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول، عن قيام عاطلان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات،فأمر اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي، بتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

وتوصلت تحريات ضباط قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث القسم، ومعاونيه إلي قيام " صابر د م ال " 52 سنة ومقيم حي السلام، " إسلام م ع " 38 سنة سائق، مقيم أبو صوير الإسماعيلية" بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات، وتم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنطقة الحريري، وضبط بحوزتهما السيارة رقم ط ع ي 427 ماركة بيجو، تبين أنه مبلغ بسرقتها من قسم النزهة، بلاغ حسن حافظ، مقيم مدينة الشروق، وعثر بداخلها علي سلاح ناري بندقية خرطوش، و4 طلقات، وتين قيامهما بإرتكاب واقعتي سرقة، وتم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين تحت تصرف النيابة العامة.