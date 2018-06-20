كوريا الجنوبية تؤكد استمرار العقوبات على بيونج يانج خلال هذه الفترة

(أ ش أ)

أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج اليوم الأربعاء أن العقوبات المفروضة على جارتها الشمالية ستظل نافذة لحين اتخاذ بيونج يانج إجراءات ملموسة باتجاه نزع سلاحها النووى .

وقالت كيونج، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أن "موقفنا الحالى يعتمد على وجود عقوبات لمجلس الأمن الدولى والتى يجب أن تنفذ بأمان، وذلك حتى نحصل على إجراء ملموس من كوريا الشمالية بشأن نزع سلاحها النووى بشكل كامل."

وأضافت "عندما نتحدث عن اتخاذ إجراء فأن هناك الكثير الذى يمكن أن يتم إنجازه قبل رفع العقوبات، مثل إجراءات حسن النية والتى تتمثل فى تعليق المناورات العسكرية، كما أن هناك تدابير لبناء الثقة أيضا."



كان وزير الوحدة الكورى الجنوبى جو ميونج-جيون قد توقع إجراء محادثات على مستوى وزيرى الدفاع بين الكوريتين لمناقشة مسألة تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة السلام، وتحويل منطقة البحر الغربية التى شهدت كثيرا من الاشتباكات العسكرية بين قوتى البلدين باستمرار بالقرب من خط الحدود الشمالى إلى مياه للسلام للحد من الاشتباكات بصورة مستدامة.