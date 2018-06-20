video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تؤكد استمرار العقوبات على بيونج يانج خلال هذه الفترة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:16 م
كوريا الجنوبية تؤكد استمرار العقوبات على بيونج يانج خلال هذه الفترة رئيس كوريا الجنوبية وزعيم كوريا الشمالية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج اليوم الأربعاء أن العقوبات المفروضة على جارتها الشمالية ستظل نافذة لحين اتخاذ بيونج يانج إجراءات ملموسة باتجاه نزع سلاحها النووى .

وقالت كيونج، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أن "موقفنا الحالى يعتمد على وجود عقوبات لمجلس الأمن الدولى والتى يجب أن تنفذ بأمان، وذلك حتى نحصل على إجراء ملموس من كوريا الشمالية بشأن نزع سلاحها النووى بشكل كامل."
وأضافت "عندما نتحدث عن اتخاذ إجراء فأن هناك الكثير الذى يمكن أن يتم إنجازه قبل رفع العقوبات، مثل إجراءات حسن النية والتى تتمثل فى تعليق المناورات العسكرية، كما أن هناك تدابير لبناء الثقة أيضا."


كان وزير الوحدة الكورى الجنوبى جو ميونج-جيون قد توقع إجراء محادثات على مستوى وزيرى الدفاع بين الكوريتين لمناقشة مسألة تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة السلام، وتحويل منطقة البحر الغربية التى شهدت كثيرا من الاشتباكات العسكرية بين قوتى البلدين باستمرار بالقرب من خط الحدود الشمالى إلى مياه للسلام للحد من الاشتباكات بصورة مستدامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يونيسف: أطفال كوريا الشمالية فى وضع صحى أفضل

زعيم كوريا الشمالية يشيد بـ"الوحدة" مع الصين خلال زيارته الجديدة

"فوكس نيوز": كوريا الشمالية تعتزم إرسال بقايا جثامين عشرات الجنود الأمريكيين إلى بلادهم

صور.. كوريا الشمالية والصين تتوصلان إلى تفاهم بشأن نزع الأسلحة النووية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين عقب قمة سنغافورة

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

بيونج يانج




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة