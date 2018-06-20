قائد الجيش اللبنانى: 3 تحديات تواجهنا "إسرائيل والإرهاب والمخدرات"

بيروت (أ ش أ)

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن بلاده تواجه 3 تحديات "هى العدو الإسرائيلى والإرهاب والمخدرات"، مشيرا إلى أن الجيش اللبنانى "يتسلح بقوة الحق فى الدفاع عن الأرض والحدود ضد الأطماع الإسرائيلية".

جاء ذلك فى تصريحات لقائد الجيش اللبنانى خلال تفقده الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية للبنان، حيث أجرى جولة فى مراكزها الأمامية عند الخط الأزرق (خط الأمم المتحدة فى شأن الفصل مع إسرائيل) واطلع على إجراءاتها الدفاعية والأمنية للتصدى لأى اعتداء إسرائيلى محتمل، والحفاظ على استقرار المناطق الحدودية.

وشدد عون، على أن الجيش اللبنانى يضع الاستقرار على رأس أولوياته و"سيبقى العمود الفقرى للوطن مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات".

وأشار إلى أن الخطر الإرهابى قد أزيل بدرجة كبيرة، لكن مخططاته مستمرة وذلك يستدعى أقصى درجات الاستعداد واليقظة، لافتًا أيضًا إلى أن المخدرات "آفة قاتلة تتفشى فى المجتمع وتطال اللبنانيين من مختلف الأعمار، وتستوجب تضافر الجهود الأمنية والاجتماعية للقضاء على مصادرها والتوعية من خطرها المدمر".