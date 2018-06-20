فيديو.. لصوص العيد يعترفون: بنسرق الشقق فى غياب أصحابها

كتب محمود عبد الراضى

"بنخبط على باب الشقة واللى مش بيرد أصحابها بنعرف إنهم مش موجودين فنسرقها"، كانت هذه الكلمات جزء من اعترافات لصوص العيد بعد سقوطهم فى قبضة الأمن العام بوزارة الداخلية.

المتهمون أكدوا فى اعترافاتهم أنهم كانوا يتسللون للشقة التى لا يوجد بها أحد، ويسرقونها بعد دخولها عبر النوافذ، حيث نجحوا فى سرقة مجوهرات وأجهزة كهربائية وأجهزة لاب توب وهواتف محمولة.

وبدوره، قال العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، إنه عقب تعدد البلاغات من المواطنين فى بولاق الدكرور، تم حصر العناصر الخطرة بالمنطقة وتحديد هوية المتهمين.

ومن ناحيته، قال الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، نجحنا فى تحديد هوية الجناة، وتم إيفاد مأمورية أمنية نجحت فى ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم للعديد من الوقائع، وتم استدعاء الضحايا واستلام متعلقاتهم.