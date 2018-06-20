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ضرب شاب حتى الموت بعد محاولته سرقة فتاة فى منيا القمح بالشرقية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:50 ص
ضرب شاب حتى الموت بعد محاولته سرقة فتاة فى منيا القمح بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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اعتدى عدد من أهالى قرية كفر عبد النبى، مركز منيا القمح بالشرقية، منذ قليل، بالضرب المبرح علي شاب حتي الموت، لقيامه بضرب فتاة داخل أرض زراعية لسرقة قرطها الذهبى، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام عدد من الأهالى بالتعدى على شاب بالضرب المبرح حتي الموت، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، لموقع الحادث لمتابعة الأمر.

وأفاد شهود عيان بالقرية، أنه أثناء قيام فتاة بقرية كفر عبد النبي مركز منيا القمح، بجمع البامية من الحقل، شاهدها شاب وتسلق خلفها، محاولا سرقة قرطها الذهبي بعد التعدي عليها بالضرب، وعندما استغاثت قام عدد من أقارب الفتاة ومعهم عدد من الأهالى بالتعدى عليه بالضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة منيا القمح.

 

 


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