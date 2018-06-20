ضبط مستريح جديد جمع مليونى جنيه من ضحاياه بقنا

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب على المواطنين، وحصوله على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من "مختار.س.م" و6 آخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا بقيام "إيهاب.و.ف"، وشقيقه بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وتبين أن المتهم استولى منهم على مليونى ومائتين وسبعون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها للمجنى عليهم .

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتحرى عنه الثانى، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.