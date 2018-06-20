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صور.. كوريا الشمالية والصين تتوصلان إلى تفاهم بشأن نزع الأسلحة النووية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:02 ص
صور.. كوريا الشمالية والصين تتوصلان إلى تفاهم بشأن نزع الأسلحة النووية مصافحة زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصينى
سول (رويترز)
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأربعاء، أن زعيما كوريا الشمالية والصين توصلا إلى تفاهم بشأن قضايا مشتركة كانت موضع بحث فى قمة جمعتهما اليوم الثلاثاء وشملت إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الشمالية إن كيم جونج أون وشى جين بينغ قيما لقاء كيم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة، وتبادلا الآراء بخصوص القضايا المشتركة ومنها رؤيتهما لحل قضية نزع الأسلحة النووية.

صورة لزعيمى البلدين
صورة لزعيمى البلدين

 

كيم جونج أون وشى جين بينغ
كيم جونج أون وشى جين بينغ

 

مصافحة زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصينى
مصافحة زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصينى

 


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