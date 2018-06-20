صور.. رئيس "حماية المستهلك" يواصل جولاته المفاجئة بتفقد سوق الجملة بأكتوبر

كتب مدحت وهبة

واصل اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، جولاته المفاجئة على الأسواق، حيث تفقد اليوم سوق الجملة بـ 6 أكتوير فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية ومنتجات والخضراوات والفاكهة بالأسواق والتأكد من عدم مغالاة التجار فى الأسعار وكذلك متابعة الأسواق ومواقف الميكروباص لالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة .

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، سوق 6 أكتوبر بالتنسيق مع مدير أمن الجيزة، ورافقه فى الجولة اللواء عصام عبدالعزيز وكيل الادارة العامة لمباحث التموين، والعميد مصطفى بكرى مدير مباحث تموين الحيزة، وممثلى الاجهزة الرقابية بالمحافظة، واطمأن على توافر جميع المنتجات وقيام تجار التجزئة بشراء احتياجاتهم من المنتجات بالجملة لطرحها للمواطنين فى مختلف المناطق، كما طالب بعدم المغالاة فى الأسعار وحصولهم على هامش ربح بسيط لتخفبف العبء عن المواطنين، حرصا على مصلحة المستهلك فى ظل الظروف الحالية، محذرا من التلاعب فى المنتجات أو المغالاة دون أى مبرر.

وأكد عبد المعطى توافر منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق 6 أكتوبر، لافتا إلى أنه سيتم أيضا نشر أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة على موقع الجهاز وفقا للاسعار المتداولة فى الأسواق، كما يتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن توافر كافة السلع الغذائية، إضافة إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقرار الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين أولا بأول، وأنه فى حالة تلاعب أى شخص يستطيع المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 ، فى إطار مصلحة المستهلك.



