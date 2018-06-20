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الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:28 م
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شاهد.. المغارة التي عاشت فيها العائلة المقدسة بالمطرية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:32 م
شاهد.. المغارة التي عاشت فيها العائلة المقدسة بالمطرية مغاره العائله المقدسه
كتبت: منة الله حمدى
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باركت العائلة المقدسة منطقتي عين شمس والمطرية خلال مرورهم برحلتهم المقدسة، حيث خرجت السيدة العذراء مريم هاربة من شر الإمبراطور هيرودس في فلسطين إلى مصر خلال رحلة شاقة صاحبها فيها القديس يوسف النجار.
 
 
سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى محمية الزرانيق غرب العريش، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهة الفرما، متجهة إلى مدينة تل بسطا بمحافظة الشرقية، ثم منها إلى سمنود وسخا بمحافظة كفر الشيخ، ومنها إلى منطقتي المطرية وعين شمس، التي يكمن فيها الكهف الذي اختبأت فيه السيدة العذراء هي وابنها الصغير  بصحبة القديس يوسف النجار.
 
بعدما استظلت السيدة مريم العذراء بشجرة الجميز وارتوت من ماء البئر الذي نبع تحت قدمي عيسى عليه السلام، اتجهت إلى مغارة صغير على بعد أمتار من الشجرة المباركة لتقضى ليلها وتتعبد فيه .
 
الآن قد تغيرت ملامح المكان كثيرًا عن زى قبل، يوجد المغارة حاليًا في جزء مستقل داخل حدود كنيسة العائلة المقدسة في منطقة المطرية شارع شجرة مريم نسبة لوجود الشجرة والبئر، ويوجد أعلى المغارة كنيسة صغيرة يقال أن السيدة العذراء مريم كانت تتعبد فيها هي وصغيرها.
 
إذا نظرت داخل المغارة تجده منحوت في ثلاث أشكال، يقال أنهم هم أفراد العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء وصغيرها عيسى عليه السلام والقديس يوسف النجار.
 
يذكر أنه في أكتوبر الماضي 2017 بارك البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان مسار العائلة المقدسة بمصر، واعتمد مسار العائلة المقدسة كأحد مزارات الحج للمسيحيين، وتعد هذه الخطوة تشجيع صريح لمليار ونصف المليار من المسيحيين للحج على الأراضي المصرية كل عام.

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مغارة السيدة مريم العذراء




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