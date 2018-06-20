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شاب توقع نتيجة مباراة مصر وروسيا يثير الجدل على تويتر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:38 م
شاب توقع نتيجة مباراة مصر وروسيا يثير الجدل على تويتر جانب من مباراة أمس
كتب أحمد جودة
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أثار شاب مصرى الجدل، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد توقعه نتيجة مباراة مصر ورسيا، التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، بملعب كريستوفسكى، بمدينة سان بطرسبورج، بالضبط كما جاءت، وتوقعه أن يسجل صلاح هدفا.

تغريدة شاب يتوقع نتيجة مباراة مصر وروسيا
تغريدة شاب يتوقع نتيجة مباراة مصر وروسيا

وقال الشاب عبر حسابه، على تويتر، قبل موعد المباراة بساعات، «صلاح أساسى كدة هنخسر 3-1 مش 3-0 الحمد لله».

تعليقات المستخدمين الساخرة
تعليقات المستخدمين الساخرة

ووجه عدد من المغردين سؤالا للشاب، حول المباراة المرتقبة بين مصر والسعودية للتنبؤ بنتيجها، المقررة يوم الاثنين المقبل، وهى المباراة النهائية بين منتخبين عربيين، فبادر بالرد ساخرًا «أطلبوا الستر».

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تعليقات المستخدمين على التغريدة
تعليقات المستخدمين على التغريدة

 


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