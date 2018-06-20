سقوط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، وهاتفين محمول ومبلغ مالى، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما بمنطقة صفط اللبن، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.