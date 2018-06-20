"سانا": مقتل وإصابة 11 شخصا جراء اعتداء مسلحين بالقذائف على ريف القنيطرة

دمشق (أ ش أ)

قُتل شخص وأُصيب 10 آخرون ، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مسلحى تنظيم (جبهة النصرة) بالقذائف على قرية جبا بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن مسلحين من جبهة النصرة اعتدوا بعدد من القذائف على منازل المدنيين فى قرية (جبا) شمال شرق مدينة القنيطرة بنحو 10 كم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى ممتلكات الأهإلى ومنازلهم.

يذكر أن مسلحى جبهة النصرة المنتشرون فى عدد من مناطق ريف والقنيطرة والمجموعات التى تتبع لهم اعتدوا بالقذائف الصاروخية والهاون منذ مطلع الشهر الجارى على بلدات وقرى وأحياء مختلفة بمدينة القنيطرة وريفها، ما تسبب فى إصابة عدد من المواطنين بجروح وتضرر الممتلكات العامة والخاصة، وكان آخرها أمس حيث سقطت عدة قذائف على أحياء مدينة البعث ما أسفر عن أضرار مادية.