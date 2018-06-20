video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

"سانا": مقتل وإصابة 11 شخصا جراء اعتداء مسلحين بالقذائف على ريف القنيطرة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:23 م
"سانا": مقتل وإصابة 11 شخصا جراء اعتداء مسلحين بالقذائف على ريف القنيطرة مسلحون - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل شخص وأُصيب 10 آخرون ، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مسلحى تنظيم (جبهة النصرة) بالقذائف على قرية جبا بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن مسلحين من جبهة النصرة اعتدوا بعدد من القذائف على منازل المدنيين فى قرية (جبا) شمال شرق مدينة القنيطرة بنحو 10 كم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى ممتلكات الأهإلى ومنازلهم.

يذكر أن مسلحى جبهة النصرة المنتشرون فى عدد من مناطق ريف والقنيطرة والمجموعات التى تتبع لهم اعتدوا بالقذائف الصاروخية والهاون منذ مطلع الشهر الجارى على بلدات وقرى وأحياء مختلفة بمدينة القنيطرة وريفها، ما تسبب فى إصابة عدد من المواطنين بجروح وتضرر الممتلكات العامة والخاصة، وكان آخرها أمس حيث سقطت عدة قذائف على أحياء مدينة البعث ما أسفر عن أضرار مادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سانا": الجيش السورى يحبط هجوما لإرهابيين على نقاط عسكرية بريف القنيطرة

مجموعات مسلحة تستهدف بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة السورية

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

سانا

القنيطره




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة