روحانى: شعب إيران لن يذعن للضغوط الأمريكية

بيروت (رويترز)

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأربعاء، إن الشعب الإيرانى لن يذعن للضغوط الأمريكية وذلك فى الوقت الذى تعيد فيه واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحانى قوله "الشعب الإيرانى لن يستسلم أبدا فى مواجهة مؤامرات وضغوط الحكومة الأمريكية".

وفاز روحانى بولاية جديدة فى انتخابات العام الماضى فيما يرجع بالأساس إلى وعده بتحسين الاقتصاد بعد الاتفاق التاريخى مع القوى الكبرى الذى أدى إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران فى مقابل تقليص برنامجها النووى.

لكن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق يهدد بتقويضه، وتكافح بقية الدولة الموقعة عليه- روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- للحفاظ عليه.

وعرضت الخطوة الأمريكية روحانى لانتقادات من المتشددين الذين يعارضون منذ فترة طويلة أى تقارب مع الحكومات أو الشركات الغربية