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الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:28 م
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رئيس مجلس حقوق الإنسان: سيتم انتخاب عضو جديد ليحل محل أمريكا فى أقرب وقت

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:03 م
رئيس مجلس حقوق الإنسان: سيتم انتخاب عضو جديد ليحل محل أمريكا فى أقرب وقت الأمم المتحدة
جنيف (أ ش أ)
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قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فويسلاف سوك إنه بمجرد تلقى إخطار انسحاب الولايات المتحدة من المجلس رسميا فإن الإجراءات سيتم اتخاذها وفقا لقواعد المنظمة مع مراعاة أحكام قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية (60/ 251)، وسيتم انتخاب عضو جديد فى أقرب وقت ممكن ليحل محل الولايات المتحدة الأمريكية بالمجلس وذلك للفترة المتبقية من ولايتها.

وأضاف سوك - فى بيان اليوم الأربعاء، تعليقا على قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية -" إنه يدرك حق أية دولة فى اتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدا أنه يدعم مجلسا قويا ونابضا بالحيوية يعترف به جزءا مركزيا من الأمم المتحدة فى القرن الحادى والعشرين".

وأشار إلى أن المجلس عالج على مدى 12 سنة ماضية العديد قضايا حقوق الإنسان، مشددا على أن ما يقوم به المجلس يؤدى إلى نتائج ذات معنى بالنسبة لعدد لا حصر له من ضحايا حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم وهم من يخدمهم المجلس.

وأوضح أن المجلس يعد الهيئة الدولية الحكومية الوحيدة التى تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني، حيث إن القضايا التى لا تناقش فى المجلس لم يتاح لها الفرصة للتعامل معها فى أى مكان آخر خاصة وأن المجلس يوفر مكانا فريدا للاستماع إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر بما فى ذلك التى لا تستطيع المنظمات الأخرى مناقشتها.

 


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