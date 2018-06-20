رئيس جنوب السودان يتوجه إلى إثيوبيا قبل محادثات سلام

رويترز

قال مسؤول إن رئيس جنوب السودان سلفا كير غادر العاصمة، اليوم الأربعاء، متوجها إلى إثيوبيا قبل اجتماع مزمع مع زعيم المتمردين ريك مشار تمهيدا لمحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ خمس سنوات.

وقال أوت دنق العضو الكبير في وفد كير قبل المغادرة إن تجمع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) "قرر الدعوة لحوار مباشر بين رئيسنا وريك مشار بشأن القضايا العالقة". وتابع "لذا نتوقع أن يعقد الاجتماع المباشر بين رئيسنا وريك مشار اليوم وفق ما قرر إيجاد".