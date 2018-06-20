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ديالى تدعو لتشكيل قيادة أمنية موحدة لإدارة أمن طريق (كركوك - بغداد)

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:38 م
ديالى تدعو لتشكيل قيادة أمنية موحدة لإدارة أمن طريق (كركوك - بغداد) الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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دعا رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية على الداينى، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل قيادة أمنية موحدة لإدارة أمن طريق (كركوك - بغداد) الاستراتيجى الذى يربط إقليم كردستان بالعاصمة بغداد مرورا بالمحافظة.

وقال الداينى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن طريق (كركوك - بغداد) يعد من الطرق الاستراتيجية فى البلاد وهى تربط إقليم كردستان بالعاصمة بغداد مرورا بديالي"، مشيرا إلى أن الطريق شهد مؤخرا سلسلة خروقات تتمثل فى عمليات اختطاف مدنيين من قبل تنظيم (داعش) الإرهابى كان آخرها فى منطقة "انجانة".

وأضاف" إن خروقات طريق (كركوك - بغداد) الأخيرة تؤكد وجود ثغرات فى بعض المناطق ما يستدعى الإسراع بإيجاد حلول تسهم فى اطمئنان الأهإلى والقوافل التجارية".

وكان طريق (كركوك - بغداد) شهد فى الأشهر الماضية سلسلة خروقات كان آخرها هجوم (داعش) فى منطقة انجانه وقتل اثنان من سائقى الشاحنات واختطاف سبعة مدنيين قبل ثلاثة أيام.

 


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