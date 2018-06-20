خامنئى ينتقد فصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين على الحدود الأمريكية

رويترز

وجه الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى انتقاد للإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت لفصلها الأطفال عن آبائهم المهاجرين عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال خامنئي بحسب ما جاء بموقعه إن "رؤية صور جريمة تفريق آلاف الأطفال عن أمهاتهم فى أمريكا يثير الإستياء... لكن الأمريكيين يبعدون الأطفال عن آبائهم المهاجرين بكل قسوة".

ودائما ما يندد خامنئى بتصرفات الحكومة الأمريكية وتزايدت انتقاداته بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضي من الاتفاق النووى مع إيران.

وقالت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق المبرم في 2015 وهي روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إنها مصممة على الحفاظ على الاتفاق