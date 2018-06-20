حرس الحدود: طالبو لجوء دخلوا فنلندا من روسيا باستخدام هويات كأس العالم

رويترز

قال حرس الحدود الفنلندى، اليوم الأربعاء، إن خمسة أشخاص دخلوا فنلندا بطريق غير مشروع باستخدام أوراق هوية مشجعى كأس العالم لكرة القدم وطلبوا حق اللجوء.

وقال مسؤول كبير في حرس الحدود لرويترز إن طالبي اللجوء وهم نيجيري وثلاثة مغاربة وصينى دخلوا فنلندا من روسيا التي تستضيف نهائيات كأس العالم والتي سمحت لحاملى تذاكر المباريات بدخول أراضيها دون تأشيرة.

وقال ماركو ساريكس رئيس إدارة المخاطرة والتحليل فى حرس الحدود الفنلندى "كنا على استعداد لذلك لأننا (عرفنا) أن بالإمكان دخول روسيا دون تأشيرة".

وقال "لكن كانت المفاجأة أن ذلك حدث فى بداية البطولة" مضيفا أنه على علم بأن هناك حالات مماثلة في دول البلطيق وبولندا.