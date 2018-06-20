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حجز عاطل متهم بذبح عامل 24 ساعة للتحريات فى حلوان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:23 م
حجز عاطل متهم بذبح عامل 24 ساعة للتحريات فى حلوان جثة - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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قررت نيابة حلوان الجزئية، حجز عاطل، 24 ساعة للتحريات، فى اتهامه بذبح آخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة كفر العلو، كما أمرت أيضًا بحجز 4 من أهالى المجنى عليه 24 ساعة للتحريات، فى اتهامهم بحرق منزل الجانى.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول جثة "ا.س"، عامل، مصابا بجرح قطعى فى الرقبة إثر مشاجرة مع الجيران.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلة الضحية وأخرى بسبب خلافات سابقة بينهما، ذبح على إثرها "ا.م" عاطل، المجنى عليه بسلاح أبيض، مما استدعى أهلية المجنى عليه بإشعال النيران فى منزله.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، و4 متهمين بحرق منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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