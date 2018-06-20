تونس تؤكد تأمين الحدود من التهديدات الإرهابية بمناسبة الموسم السياحى

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أكد وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، اليوم الأربعاء، سيطرة المؤسستين العسكرية والأمنية على الحدود وداخل البلاد، واستعدادهما لتأمين الموسم السياحى والعودة الجامعية.

وأوضح خلال إحياء الذكرى الـ62 لانبعاث الجيش الوطنى التونسى أن الوضع العام فى البلاد على المستوى الأمنى مطمئن، بفضل حرفية ويقظة المؤسسة العسكرية فى تأمين الحدود من كل التهديدات الإرهابية، ولا سيما بفضل التعاون القائم بين وزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية لحماية البلاد من كل الأخطار.