تقرير للتعليم يكشف غش جماعى بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة

كتب محمود طه حسين

أكد تقرير متابعة لجنة الثانوية العامة بمدرسة أحمد الجعودى الابتدائية، التابعة لإدرة البدرشين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن اللجنة بها غش جماعى.



وأوضح التقرير أن لجنة مدرسة الجعودى، شهدت خلال امتحان مادتى التاريخ والفيزياء للثانوية العامة أمس أعمال شغب وفوضى من أجل الغش الجماعى، وهناك قرابة 8 طلاب هم: "أ. ر. ع.م" و"أ . م . م .خ" بلجنة رقم 1 بالمدرسة و" ع. م . م أ "، و "ع. م . ع . ت" و"ك. ص . ع . م" ، و" د م. ع . م"، و"م. ع. ع. ح"بلجنة رقم 3، و" أ . م. أ . أ" بلجنة رقم 4 ارتكبوا مخالفات بغرض الغش الجماعى.



وتابع التقرير تعدى الطلاب باللفظ والفعل على بعض مراقبي اللجنة، وحرضوا زملائهم الباقين على الغش الجماعى مما ترتب عليه استدعاء الشرطة.



من جانبه قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كل من حاول أو غش سوف يتم كشفه خلال تقدير الدرجات، قائلا:" اللى عايز يعمل حاجة يعملها احنا مش هنسيبهم واى طالب يثبت استفادته من الغش سوف يحرم من الامتحانات."



وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.



ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

