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تعرف على.. من سيواجهون ديكتاتورية أردوغان فى الانتخابات التركية؟

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:53 م
تعرف على.. من سيواجهون ديكتاتورية أردوغان فى الانتخابات التركية؟ أردوغان
(أ ف ب)
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يتنافس ستة مرشحين فى الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد فى تركيا، وسيتمتع الفائز بينهم بصلاحيات موسعة بموجب مراجعة دستورية أقرت عبر استفتاء فى أبريل 2017.

لكن معظم مرشحى المعارضة اكدوا انهم سيعودون عن هذه الاجراءات فى حال فوزهم وسيحافظون على النظام البرلماني الراهن.

واذا لم يحصل أى من المرشحين على اكثر من 50% من الأصوات من الدورة الأولى الاحد، تنظم دورة ثانية في الثامن من يوليو.

في ما يأتى عرض لمختلف المرشحين:

- رجب طيب أردوغان

الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ولد في 26 فبراير 1954 في اسطنبول ويترشح الأحد لولاية جديدة.

أب لأربعة ابناء وهو على رأس البلاد منذ 2003، اولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس اعتبارا من 2014.

بدأ حياته السياسية كرئيس لبلدية اسطنبول في 1994 واسس في 2001 حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ والذي هيمن على الحياة السياسية وفاز في كل الانتخابات منذ العام 2002.

- محرم اينجه

ولد في الرابع من مايو 1964 في يالوفا بشمال غرب البلاد. استاذ فيزياء سابق احدث مفاجأة في الحملة الانتخابية الراهنة بفضل طبعه المشاكس واسلوبه القتالى.

تم اختياره لتمثيل حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكى ديموقراطى) رغم انه اخفق مرتين فى تولى رئاسته.

أب لأبن واحد. خطيب مفوه اثبت انه منافس جدي لأردوغان وقد يخلق له المتاعب.

- ميرال اكشينار

ولدت في 18 يوليو 1956 في ازميت (شمال غرب) وكانت أول معارضة تعلن ترشحها تحت راية "حزب الجيد" (يمين قومى) الذي اسسته فى اكتوبر الفائت.

قومية محافظة وام لابن واحد. كانت وزيرة للداخلية في التسعينات وشغلت لوقت طويل عضوية حزب الحركة القومية المتحالف مع اردوغان.

لك انضمامها الى الحكومة بين العامين 1996 و1997 خلال الفترة الأكثر دموية للتمرد الكردى فى جنوب شرق البلاد قد يحرمها إلى حد كبير من اصوات الأكراد الذين يشكلون نحو خمس عدد السكان.

- صلاح الدين دميرتاش

ولد في العاشر من ابريل 1973 في دياربكر (جنوب شرق) واختاره حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد مرشحا له رغم انه في السجن منذ نوفمبر 2016.

تتهمه السلطات بقيادة "منظمة ارهابية". محام واب لابنتين يؤكد انه بات "رهينة" سياسية ويتم استهدافه بسبب معارضته الشرسة لأردوغان.

ترشح فى وجه الرئيس التركى فى انتخابات 2014 الرئاسية وحصد نحو 10% من الاصوات.

- تيميل كرم الله اوغلو

ولد في السابع من يونيو 1941 في كهرمنماراس (جنوب). ينتمى إلى حزب السعادة (إسلامى محافظ) وكان نائبا ثلاث مرات وخصوصا عن حزب الازدهار (رفاه).

بحسب نبذته الشخصية التي نشرت على موقع حزبه، كان ايضا مساعدا مقربا من الإسلامى نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشدا لأردوغان.

اب لخمسة ابناء وكان رئيسا لبلدية مدينة سيواس في 1993 حين ادى حريق فى أحد فنادقها تسبب به متطرفون إسلاميون الى مقتل 37 شخصا معظمهم مفكرون.

- دوغو برينتشيك

ولد في 17يونيو 1942 في غازي عنتاب (جنوب) ويقود حزب الوطن اليسارى.

يحمل دكتوراه في القانون واب لاربعة ابناء وسجن مرارا وخصوصا بعد الانقلاب العسكري في 1980.

سلطت عليه الأضواء بعدما لجأ الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للدفاع عن حقه في عدم الاقرار بحصول إبادة بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في تركيا. وأصدرت المحكمة الأوروبية حكما لصالحه.

 


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