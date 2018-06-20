تعرف على الأسعار الجديدة لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المقترح الذى قدمته هيئة النقل العام بالقاهرة، لزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، وذلك بعد الزيادة التى أقرتها وزارة البترول فى أسعار المحروقات والبنزين.

وجاءت أسعار تذاكر هيئة النقل العام بالقاهرة كالتالى:

1- الأتوبيسات التى تسير مسافة 30 كيلو مترا فأقل سعر تذكرتها 3 جنيهات.

2- الأتوبيسات التى تسير 31 كيلو مترا وحتى 40 كيلو مترا سعر تذكرتها 4 جنيهات.

3- الأتوبيسات التى تسير من 41 كيلو متر وحتى 60 كيلو متر مربع سعر تذكرتها 5 جنيهات.

4- سعر تذكرة الأتوبيس "أبو دورين" المكيف والمزود بخاصية الـ"واى فاى" 7 جنيهات.