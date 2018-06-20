تصادم قطار ركاب بـ"تروسيكل" محمل بأنابيب غاز بين البدرشين والمرازيق دون إصابات

كتب رضا حبيشى

اصطدم قطار ركاب رقم 990 المتجه من القاهرة إلى أسيوط بتروسيكل محمل بأنابيب اقتحم شريط السكة الحديد من منطقة غير معدة للعبور بين محطتى البدرشين والمرازيق بالجيزة، مما أدى إلى تعطل القطار دون حدوث إصابات بين الركاب.

وقال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إنه جارى تغيير الجرار المتعطل بآخر "إمداد"، لافتا إلى أن حركة القطارات بخط الصعيد لم تتعطل، كما أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات، متابعا: "السائق قال التروسيكل كان عليه أنوبة غاز واحدة.. وربنا ستر ومنفجرتش".