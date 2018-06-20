تشريح جثة ربة منزل وابنتيها عثر عليهن مقتولين داخل منزلهن ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بتشريح جثة ربة منزل وابنتيها والذى تم العثور عليهن داخل منزلهن بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث حول الواقعة، كما استدعت أهل المجنى عليهن؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل إلى موقع العثور على جثث الضحايا؛ لإجراء مناظرة لجثث الضحايا؛ وتبين أن الضحية الأولى ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها، وابنتيها كلاهما فى أوائل العقد الثانى من عمرهم، وعليه صرحت بتشريح جثثهن لبيان سبب الوفاة بشكل مفصل.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور، حيث عثر عليهن الزوج مفارقين الحياة بعد عودته للشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهن ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة.