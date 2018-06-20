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تحرير 1354 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:58 ص
تحرير 1354 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى بالمحافظة.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والعميد رضا فوزى وكيل ادارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1354 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 325 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و68 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و92 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 12 سيارة و110 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو52  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 44 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و53 رخصة لمخالفة البيئة و42 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير و28 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و37 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 39 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 41 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و29 مخالفة سيارات لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و36 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7 سيارات متروكة و25 مخالفة إزالة فاميه وتحرير67 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و76 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 60 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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