تحالف دعم الشرعية باليمن: لدينا خطط إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحديدة

كتبت ريهام عبد الله

أعلن العقيد تركى المالكى، الناطق الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الجيش الوطنى يواصل تطهير مطار الحديدة من الألغام، وفقا لما نشرته قناة العربية فى بيان منذ قليل.

وقال المالكى إن جبهة الحديدة تشهد تطورا كبيرة بعد تحرير مطارها، مشيرا لتدمير تحصينات الميليشيات المتواجدة قرب مطار الحديدة.

وأكد أنه لا يوجد خسائر بشرية فى معركة تحرير مطار الحديدة، مشددا على أن حماية المدنيين من أولويات التحالف فى عمليات تحرير الحديدة.

وتابع "الحوثيون يستخدمون المساجد والأحياء السكنية فى الحديدة، ويمنعون خروج المواطنين من الحديدة ويستخدمونهم كدروع بشرية" مضيفا "لدينا خطط إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحديدة، والعمل مستمر مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار".

وأشار إلى أنه لا يوجد مأساة إنسانية بالحديدة، موضحا أن التحالف قدم تطمينات للمجتمع الدولى عن الحفاظ على حياة المدنيين، مضيفا "التحالف يعمل على كل المحاور للضغط على الميليشيات والقبول بالحل السياسى".