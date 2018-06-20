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تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:50 م
تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة وائل عباس
كتبت أمنية الموجي
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جددت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس المدون وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى لبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


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تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

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