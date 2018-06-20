video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مدير عام التضامن الاجتماعى بفاقوس شرقية بتهمة الاختلاس

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:47 ص
تجديد حبس مدير عام التضامن الاجتماعى بفاقوس شرقية بتهمة الاختلاس حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، تجديد حبس مدير إدارة التضامن الاجتماعي بندر فاقوس، 15 يوما، للمرة الثانية، علي ذمة التحقيقات التي باشرها أحمد عبد العليم، رئيس نيابة شمال الزقازيق الكلية، حيث وجهت النيابة له تهمة  الاختلاس، والتربح من جهة عمله.

كانت الأجهزة الرقابية بالشرقية، قد ألقت القبض علي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بندر فاقوس، بتهمة الاختلاس، حيث كشفت التحقيقات قيامه باختلاس مبالغ مالية تصل قيمتها إلي 920 ألف جنيه، من أموال المعاشات، عن طريق اختلاس مبالغ مالية من إجمالي 600 بطاقة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعي، وقام المتهم برد المبلغ بعد اختلاسه، وبإحالته للنيابة العامة قررت بمعرفة المستشار أحمد عبد العليم، رئيس نيابة فاقوس الكلية حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والاختلاس، والتجديد له.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من البانجو فى الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

التضامن الاجتماعي

بندر فاقوس

اختلاس




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة