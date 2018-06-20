تجديد حبس مدير عام التضامن الاجتماعى بفاقوس شرقية بتهمة الاختلاس

الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، تجديد حبس مدير إدارة التضامن الاجتماعي بندر فاقوس، 15 يوما، للمرة الثانية، علي ذمة التحقيقات التي باشرها أحمد عبد العليم، رئيس نيابة شمال الزقازيق الكلية، حيث وجهت النيابة له تهمة الاختلاس، والتربح من جهة عمله.

كانت الأجهزة الرقابية بالشرقية، قد ألقت القبض علي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بندر فاقوس، بتهمة الاختلاس، حيث كشفت التحقيقات قيامه باختلاس مبالغ مالية تصل قيمتها إلي 920 ألف جنيه، من أموال المعاشات، عن طريق اختلاس مبالغ مالية من إجمالي 600 بطاقة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعي، وقام المتهم برد المبلغ بعد اختلاسه، وبإحالته للنيابة العامة قررت بمعرفة المستشار أحمد عبد العليم، رئيس نيابة فاقوس الكلية حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والاختلاس، والتجديد له.