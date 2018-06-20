تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع 2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 905.709 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 16143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 16345 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 801 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.