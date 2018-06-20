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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع 2 مليار جنيه

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:41 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع 2 مليار جنيه البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 905.709 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 16143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 16345 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 801 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.


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