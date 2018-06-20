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الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:32 م
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بوركينا فاسو تنشر قائمة بأسماء 146 إرهابيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:32 م
بوركينا فاسو تنشر قائمة بأسماء 146 إرهابيا قوات بوركينا فاسو ـ صورة أرشيفية
واجادوجو (أ ش أ)
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نشرت أجهزة الأمن فى بوركينا فاسو قائمة بأسماء 146 إرهابيا لاتهامهم بالانتماء للجماعة الإرهابية (أنصار الإسلام).

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء، أنه يأتى على رأس القائمة عبدالسلام ديكو القائد الحالى للجماعة.. مسيرا إلى أن (أنصار الإسلام) كانت قد تبنت عدة هجمات ضد جيش بوركينا فاسو، أسفرت عن مقتل 12 شخصا بصفوف الجيش فى ديسمبر عام 2016.

وأوضح الردايو أن قائمة الاتهامات تشمل: القتل والخطف والتفجيرات وتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن وتقديم معلومات وتوجيه واستضافة مقاتلين قبل الهجمات أو بعدها.

جدير بالذكر أن بوركينا فاسو تواجه الجماعات المسلحة النشيطة فى منطقة الساحل منذ ثلاث سنوات، حيث تواجه هجمات متكررة بشكل متزايد فى شمال البلاد، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية المتاخمة لتوجو وبنين حيث يتواجد المسلحون والمهربون أيضا.

 


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