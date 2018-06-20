بعد بيان "بريزينتيشن".. "WE" بعيدة عن أزمة بعثة الفنانين

كتبت: هبة السيد

حسم البيان الاعلامى الذى أصدرته شركة برزنتيشن الراعية للمنتخب بالأمس الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعى حول تكاليف سفر بعثة الفنانين لروسيا للوقوف وراء المنتخب، حيث أكدت الشركة فى بيانها أنها قامت بتنظيم سفر بعثة من المشجعين ضمن 1350 مشجعا من الفائزين فى مسابقات الشركات الراعية أو فى المسابقات الأخرى المتنوعة، والفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والرياضيين.

وكانت شركة المصرية للاتصالات "we" المسئولة فقط عن سفر ما يزيد عن 20 من عملائها الفائزين فى مسابقات كأس العالم، حيث إنها وجهت الدعوة أيضا للفنان القدير سمير الإسكندرانى بطل حملتها الإعلانية الأخيرة.