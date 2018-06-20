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"اليوم السابع": رسالة محمد صلاح قبل مباراة السعودية: استمروا فى دعم المنتخب

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:45 م
"اليوم السابع": رسالة محمد صلاح قبل مباراة السعودية: استمروا فى دعم المنتخب اليوم السابع
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تحت عنوان "استمروا فى دعم المنتخب" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس، رسالة النجم محمد صلاح للمصرين قبل مواجهة السعودية فى آخر مباريات الفراعنة بالمونديال، وآراء خبراء الرياضة الذين طالبوا بعدم ذبح الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفريق، بينما بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة فى مهمة البحث عن مدرب جديد للفراعنة بعد الاستقرار على أن يكون أجنبيا، هذا إلى جانب العديد من القضايا والملفات المهمة التى شملتها صفحات اليوم السابع.


 

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