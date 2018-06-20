video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:16 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

اليوم الحكم فى إعادة محاكمة زهير جرانة فى "تراخيص الشركات" والمنع من السفر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:00 ص
اليوم الحكم فى إعادة محاكمة زهير جرانة فى "تراخيص الشركات" والمنع من السفر زهير جرانة
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تصدر بعد قليل، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، حكمها فى إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".

يصدر القرار بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

استمعت المحكمة بالجلسة السابقة، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.

وأردف قائلا: إن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.

وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهد من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.

ودفع محامى جرانة بانتفاء أركان جناية التظفير بربح، مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من ورائه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج، والذى يصب فى مصلحة الوطن، مؤكدا أن جميع الشركات التى استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون، وشدد على أن هذه الواقعة وإن صحت فمجالها القضاء الإدارى، وليس محكمة الجنايات، والتمس البراءة.

كما تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها فى تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال.  

يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

20 يونيو.. الحكم فى تظلم زهير جرانة وأسرته على قرار منعهم من السفر

20 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة زهير جرانة بقضية "تراخيص الشركات"

اخبار مصر

اخبار الحوادث

جرانه

وزارة السياحة

الحوادث اليوم

جنايات القاهرة

المال العام




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة