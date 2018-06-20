الولايات المتحدة تتصدر دول منظمة التعاون فى عدد طالبى اللجوء 2017

(أ ف ب)

تصدرت الولايات المتحدة العام الماضى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث عدد طالبى اللجوء إليها، متقدمة على ألمانيا التى كانت في الطليعة منذ 2013، على ما كشف تقرير للمنظمة صدر الأربعاء وحض واشنطن على عدم "تجاهل قلق" الرأى العام حول موضوع الهجرة الحساس.

وازدادت طلبات اللجوء بنسبة 26% في الولايات المتحدة العام الماضي لتصل إلى 330 ألف طلب إجمالى، بحسب ما أوضحت المنظمة فى تقريرها "آفاق حركات الهجرة الدولية" الصادر في وقت تعتمد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطا بالغ التشدد على الحدود وصل إلى حد فصل الأطفال عن أهلهم في حال القدوم إلى البلاد بصفة غير شرعية، ما يثير موجة تنديد واسعة.