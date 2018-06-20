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المستشار الإعلامى للأونروا: كرهينبول لم يتخذ أى قرار بتقليص الخدمات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:40 م
المستشار الإعلامى للأونروا: كرهينبول لم يتخذ أى قرار بتقليص الخدمات الأونروا
غزة (أ ش أ)
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أكد المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبوحسنة أن المفوض العام بيير كرهينبول لم يتخذ أى قرار بتقليص أى من الخدمات التى تقدم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطينى حتى اللحظة.

وقال أبو حسنة - فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، "إن العجز المإلى للأونروا لايزال كبيرا وإن هناك خطورة على الخدمات فى حال لم يتم سد العجز"، موضحا أن اتصالات مكثفة مع المانحين تجرى الآن وأن هناك مؤتمرا هاما للتعهدات فى الـ 25 من يونيو الحإلى فى نيويورك لبحث الأوضاع المالية للأونروا وطرق معالجة النقص.

وأضاف :"استطعنا خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام حماية الرواتب والخدمات ملايين اللاجئين، ولكن الوضع المإلى لايزال صعبا وسنبذل كل جهد لكى لا تتأثر الخدمات".

وتابع أنه "فى اجتماع اللجنة الاستشارية والذى عقد فى الأردن وانفض بالأمس أعلمت الأونروا الدول المضيفة للاجئين والدول المتبرعة الأعضاء فى الهيئة بأن استمرارية خدمات الوكالة الحيوية ستكون معرضة للخطر إذا لم تستطع الأونروا وشركاؤها من سد العجز المإلى الحإلى والبالغ قيمته 256 مليون دولار".

 


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