video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:29 ص
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين إغلاق طريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية لمدة أسبوعين، بسبب إجراء إصلاحات لفاصل معدنى بالكوبرى، وسط انتشاء الخدمات المرورية، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.
 
وستكون اﻷعمال بدء من الساعة 1 صباح الجمعة حتى اﻷحد المقبل لمدة أسبوعين، وسيتم إجراء عملية الغلق بالتناوب و سوف تنفذ اﻷعمال شركة المقاولون العرب التى ستكون ليلا و نهارا، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط و الطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

تحويلات مرورية بمحور أحمد عرابى لإنشاء محطة مترو التوفيقية وغلق شارع رشيد

زحام مرورى بسبب أتوبيس معطل أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة

مرور القاهرة

كوبرى 15 مايو

اغلاق جزئى

اخبار مصر

اصلاحات

ادارة المرور

شارع الجبلاية




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة