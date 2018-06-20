المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية لمدة أسبوعين، بسبب إجراء إصلاحات لفاصل معدنى بالكوبرى، وسط انتشاء الخدمات المرورية، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

وستكون اﻷعمال بدء من الساعة 1 صباح الجمعة حتى اﻷحد المقبل لمدة أسبوعين، وسيتم إجراء عملية الغلق بالتناوب و سوف تنفذ اﻷعمال شركة المقاولون العرب التى ستكون ليلا و نهارا، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط و الطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.