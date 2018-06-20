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المركزى للمحاسبات يشارك فى لقاء "تطبيق معايير الانتوساى فى الأعمال الرقابية" بالكويت

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:56 ص
المركزى للمحاسبات يشارك فى لقاء "تطبيق معايير الانتوساى فى الأعمال الرقابية" بالكويت المستشار هشام بدوى
كتب حازم عادل
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وافق المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على مشاركة الجهاز فى اللقاء العلمى الذى يستضيفه ديوان المحاسبة بدولة الكويت حول موضوع "الدروس المستفادة من تطبيق معايير الانتوساى فى الأعمال الرقابية" والمُقرر عقده فى الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2018.

 

ومن المُقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل المرشحين على أن تجتمع يوم الأحد 15 يوليو المقبل، فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات، وسوف يتم ترشيح من تتوافر لديهم الشروط، حيث تضمنت الشروط أن تكون الفئة الوظيفية للمشاركين فى اللقاء ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، أن تتوافر لدى المرشح خبرة فى مجال اللقاء، وتقديم بحث فى موضوع اللقاء فى حدود (10) صفحات (أصل + 3 صور).

 

علماً بأن الموعد النهائى لتقديم الطلبات والأبحاث إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات يوم الأحد 1 يوليو 2018 ، مع الأخذ فى الاعتبار أن المرشح الذى سيتم اختياره سيقوم بإعداد ورقة بحثية حول تجربة الجهاز فى موضوع اللقاء فى شكل عرض تقديمى "باور بوينت".

 


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