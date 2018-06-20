الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة استهلاك يوليو المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل، مؤكداً أن فاتورة يوليو تصدر فى أول أغسطس وفقاً للأسعار الجديدة التى تم إعلانها قبل أيام.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة استهلاك شهر يونيو التى تصدر فى أول يوليو ستكون وفقاً للأسعار القديمة ولن تشهد زيادة، لافتاً إلى أن الأسعار التى أعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لن تشهد أى زيادة جديدة حتى انتهاء العام المالى الجديد فى يوليو 2019.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن الأسبوع الماضى أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد 2018/2019، والتى سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشًا بدلاً 22 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشًا بدلا من 27 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشًا بدلاً من 55 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشًا بدلاً من 75 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (135 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا بدلاً من 135 قرشًا).