video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة استهلاك يوليو المقبل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:00 ص
الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة استهلاك يوليو المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل، مؤكداً أن فاتورة يوليو تصدر فى أول أغسطس وفقاً للأسعار الجديدة التى تم إعلانها قبل أيام.

 

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة استهلاك شهر يونيو التى تصدر فى أول يوليو ستكون وفقاً للأسعار القديمة ولن تشهد زيادة، لافتاً إلى أن الأسعار التى أعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لن تشهد أى زيادة جديدة حتى انتهاء العام المالى الجديد فى يوليو 2019.

 

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن الأسبوع الماضى أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد 2018/2019، والتى سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، وهى كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشًا بدلاً 22 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشًا بدلا من 27 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشًا بدلاً من 55 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشًا بدلاً من 75 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (135 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا بدلاً من 135 قرشًا).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات خلال العيد

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

اسعار الكهرباء




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة