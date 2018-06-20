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العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بناحية مركز بلقاس بالدقهلية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:01 م
العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بناحية مركز بلقاس بالدقهلية اللواء محمد حجى - مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عثر أهالى قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية على جثة ملقاة على جانب أحد الطرق الزراعية وبها طعنات متفرقة.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من الأهالى بقرية عصفور التابعة لمركز بلقاس بالعثور على جثة ملقاة على جانب أحد الطرق الزراعية بقرية عصفور التابعة لدائرة المركز وبها طعنات .

 

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، ومعاونية وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرجل فى العقد السادس من العمر، وبحوزتة مبلغ 900 جنيه وهاتف محمول وبمناظرته تبين وجود طعنات بالبطن.

 

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس المركزى وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وأمر العميد احمد شوقى رئيس مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وضبط وإحضار الجناة والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4488 لسنة 2018 إدارى مركز بلقاس.

 


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