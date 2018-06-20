الصحة: زيادة ضخ وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات المتنقلة لتوفير الخدمات للسيدات

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، زيادة ضخ وسائل تنظيم الأسرة الجديدة بجميع وحدات تنظيم الأسرة المتنقلة.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، أنها تتابع مع الوزيرة الدكتورة هالة زايد توفير الوسائل للسيدات ممن هم فى عمر الإنجاب حرصًا على توفير الخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن المراكز المتميزة عادت للعمل بكامل طاقتها وحملة الثلاثاء مستمرة بهذه المراكز.