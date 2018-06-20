الشرطة الألمانية تحبط اعتداء بقنبلة تحتوى على الريسين السام

(أ ف ب)

أعلن قائد الشرطة القضائية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط اعتداء "بقنبلة بيولوجية" تحوى مادة الريسين الشديدة السمية، فى ألمانيا بعد توقيف تونسى فى كولونيا الأسبوع الماضى.

وقال هولغر مونش للإذاعة العامة الألمانية "جرت في هذه القضية استعدادات عملية لإرتكاب عمل من هذا النوع، بنوع من قنبلة بيولوجية وهذا أمر غير مسبوق فى المانيا"، موضحا أن المشتبه به كان قد بدأ بانتاج الريسين.

وفى سياق متصل أصر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء، على أن الهجرة تتسبب بارتفاع نسب الجريمة فى ألمانيا، مشككا فى إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجرائم.

وقال ترامب عبر "تويتر" غداة قوله إن الشعب الألمانى "ينقلب على قادته" فى ما يتعلق بالهجرة إن نسبة الجريمة "فى ألمانيا ارتفعت بنسبة 10 % منذ استقبال المهاجرين" مشيرا إلى أن المسؤولين الألمان "لا يريدون تسجيل هذه الجرائم".

وأضاف أن "الوضع أكثر سوءا فى بلدان أخرى" داعيا الولايات المتحدة إلى عدم القيام بالأمر ذاته فى وقت تواجه سياسة "عدم التساهل" التى تتبعها إدارته حيال الهجرة جدلا مع فصل السلطات أكثر من 2300 قاصر من أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تصريحات ترامب قائلة "ردى على ذلك أن وزير الداخلية الألمانى عرض أخيرا الاحصاءات عن الجريمة وهى تتحدث عن نفسها".

وفى تقرير عن العام 2017 نشر فى مايو الماضى، أشاد وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر بان عدد الهجمات الجسدية على الأفراد أو الممتلكات تراجع إلى "أدنى مستوى تاريخى منذ 1992".