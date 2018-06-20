السكتة الدماغية تصيب الأطفال.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

كشف الدكتور أحمد عبد الرؤوف، أستاذ طب الأطفال، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية، خلال المؤتمر الدولي السادس لأطباء الأطفال لدول حوض النيل، أن السكتة الدماغية تصيب الأطفال أيضا، موضحا أن أسبابها تكون نتيجة نقص الأكسجين فى المخ، أو نتيجة ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة السكر فى الدم، أو السمنة المفرطة أو التدخين.

وقال الدكتور أحمد رؤوف، إن مؤشرات السكتة الدماغية تكمن فى حدوث شلل نصفى بجانب من الجسم، أو مشاكل بالكلام، أو العين، أو تشنجات عصبية، موضحا أنه يتم علاج الحالات الحادة بالرعاية المركزة بالأدوية أو العقاقير، مثل مذيبات الجلطة، وإعطاء الطفل المصاب الأسبرين لفترة محددة، مع مراعاة العلاج الطبيعي، والتخاطب وعلاج التشنجات.

وأضاف أنه يتم إنقاذ الطفل مثل الكبار في الساعة الذهبية الأولى من بداية حدوث الأعراض، مشيرا إلى أنها تصيب الأطفال من سن يوم عند نقص الأكسجين بالمخ، أو الإصابة ببعض الأمراض الوراثية، أو حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل الهوموسستينوريا، وهو احد الأمراض المتعلقة بالتمثيل الغذائي.

وأوضح أن السكتة الدماغية تصيب الأطفال حتى سن 18 سنة، ويتم العلاج بإعطاء مذيبات الجلطة، واستخدام القسطرة المخية فى بعض الحالات القليلة جدا.

والوقاية من السكتة الدماغية فى الأطفال تتمثل فى الآتى:

اولا : الحفاظ على التغذية السليمة.

ثانيا: ممارسة الرياضة.

ثالثا : تجنب السمنة.

رابعا : منع تدخين الأطفال