"الزراعة" برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر لزيادة الإنتاج

يعكف مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف برامجها البحثية فى استنباط أصناف جديدة من قصب السكر، ونشر الأصناف المستنبطة حديثا عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9 " الذى يزرع منذ 1983.

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك برامج مكثفة لاستباط أصناف جديدة من قصب السكر، ونشر الاصناف الجديد وخاصة جيزة "3 " لزيادة إنتاج السكر خاصة أن الصنف"3" الجديد يعطى إنتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20%.

وأضاف "عبد الجواد " أن وزارة الزراعة تواصل تشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بدعهمهم بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الافات، من خلال إنشاء صندوق لدعم مزارعى قصب السكر على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%، وصرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات.بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.

فيما كشف تقرير لوزارة الرزاعة، أن هناك لجان فنية تعاين جميع زراعات قصب السكر، لتنفيذ للقرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018 بتحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر، لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى المحصول والمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من زراعة قصب السكر، وتقديم دعمًا عينيا للمزارعين الملتزمين، وفى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وصرف مستلزمات الإنتاج لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.