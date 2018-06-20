video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:00 ص
"الزراعة" برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر لزيادة الإنتاج محصول قصب السكر - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

يعكف مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف برامجها البحثية فى استنباط أصناف جديدة من قصب السكر، ونشر الأصناف المستنبطة حديثا عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9 " الذى يزرع منذ 1983.

 

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك برامج مكثفة لاستباط أصناف جديدة من قصب السكر، ونشر الاصناف الجديد وخاصة جيزة "3 " لزيادة إنتاج السكر خاصة أن الصنف"3" الجديد يعطى إنتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20%.

 

 وأضاف "عبد الجواد " أن وزارة الزراعة تواصل تشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بدعهمهم بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الافات، من خلال إنشاء صندوق لدعم مزارعى قصب السكر على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%، وصرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات.بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.

 

 فيما كشف تقرير لوزارة الرزاعة، أن هناك لجان فنية تعاين جميع زراعات قصب السكر، لتنفيذ للقرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018 بتحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر، لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى المحصول والمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من زراعة قصب السكر، وتقديم دعمًا عينيا للمزارعين الملتزمين، وفى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وصرف مستلزمات الإنتاج لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مزارعو قصب السكر بأسوان يطالبون بتطوير المصنع بمنظومة إطفاء حديثة

صور.. وزير التموين: المالية وعدت بزيادة المخصص لتوريد قصب السكر لـ 2 مليار جنيه

قريبا.. تصنيع لعبة المكعبات الشهيرة للأطفال من قصب السكر

وزارة الزراعة

قصب السكر

اصناف القصب

المحاصيل السكرية

البحوث الزراعية




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة